Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион, российский фигурист Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Он допустил ошибки и получил 86,11 балла.
«Кто убил Марка? Поговорим об этом послезавтра. Недоволен, прокат не был ужасным, но он был с ошибками, это не очень хорошо. Сил абсолютно не было вчера вечером, но нужно было где-то их искать, чтобы сегодня вообще выйти. Как дотерпел до вечера вчера? Разве у меня был выбор?
Золото в командном турнире – не повод расслабляться. Вчера мы выиграли, но это не значит, что я могу сегодня выходить и плохо кататься из-за этого. Вообще не думаю о том, что мы победили вчера. Вот докатаю личный турнир, и там можно будет порадоваться или где-то погрустить. Сейчас нужно просто собираться и постараться реабилитироваться в произвольной. Непросто выходить на личный после командного. Внутреннее опустошение – приятное, но опустошение», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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