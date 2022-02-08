Евгений Семененко рассказал о словах Алексея Мишина после его проката в короткой программе

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Он чисто выполнил прокат и получил 95,76 балла.

«Спокойствие нужно сохранять и дальше. Мы тут уже давно, никогда ещё не приезжали на соревнования с таким большим запасом. Безусловно, это новый опыт, по крайней мере, по короткой программе. Есть ещё один этап, который будет послезавтра.

Прокат Марка видел мельком. Перед выходом есть телевизор, видел пару моментов. Рад 95,76, но всегда может быть лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать. Алексей Николаевич сказал: «Молодец, справился с короткой программой». Ну и потом указал на пару недочётов, которые в будущем нужно будет усовершенствовать.

Давление присутствует всегда, с ним желательно всегда справляться. Можно я уже пойду? Послезавтра буду весь ваш!» — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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