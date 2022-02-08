Результаты всех российских биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине
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Максим Цветков стал лучшим среди российских биатлонистов в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял четвёртое место. Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе.
Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. Топ-3 и результаты всех россиян
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1)...
10. Александр Логинов (Россия) +1.40,2 (3).
11. Эдуард Латыпов (Россия) +2.25,7 (3)...
34. Карим Халили (Россия) +4.39,1 (4).
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