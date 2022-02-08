Максим Цветков — о последней стрельбе: этот момент будет мне год сниться

Российский биатлонист Максим Цветков, упустивший шанс выиграть золотую медаль в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине в последней стрельбе, рассказал о своих ощущениях после финиша.

«Каждый выстрел стрелять всё тяжелее и тяжелее. Это как в любой деятельности. Когда ты приходишь к пику, чем ближе ты к нему подходишь, тем тяжелее справляться с эмоциями. Олимпиада для каждого спортсмена — пик его выступлений.

Лыжи работали хорошо. Погода была комфортная, тёплая. Не такая, как в тренировочные две недели, которые мы здесь провели. Руки не замерзали. Ход был неплохой. Да, было тяжело на втором и последнем круге. Возможно, если бы Йоханнес был чуть-чуть поближе и я мог видеть его спину, то было бы полегче работать. Но к сожалению, я его отпустил немного, поэтому получилось так, как получилось.

Я понимал по пульсу, что для четвёртого круга это была моя предельная скорость. Я не решился завысить. Возможно, можно было бы поработать. Интересно, как бы тогда сложилась последняя стрельба. Думаю, этот момент будет мне сниться год. Последние два года я работал ради этой мечты. Наверное, в какие-то моменты моя семья жалела, что я занимаюсь спортом, потому что я всё отдал ради этого момента. Хотел всё сделать красиво, и почти всё получилось», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

После неточного выстрела на последнем огневом рубеже Цветков занял четвёртое место в финальной классификации.

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