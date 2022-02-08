Отец Цветкова: вся Вологодчина им гордится! Мы ещё порадуем Россию на Олимпиаде!

Сергей Цветков, отец российского биатлониста Максима Цветкова, прокомментировал 4-е место сына в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я переживаю внутри себя. Я знаю, что Максим готов показывать результат. Как он готов в этом году, было не так много годов. Он стремился реализовать свою заветную мечту. В Сочи он пропустил Олимпиаду без объяснения причин.

На этой гонке Игры не заканчиваются. Конечно, это тяжело. Вся Вологодчина им гордится! Россию мы ещё порадуем на Олимпиаде», — сказал Цветков-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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