Отец Цветкова рассказал о состоянии сына после индивидуальной гонки. Он занял 4-е место

Сергей Цветков, отец российского биатлониста Максима Цветкова, рассказал о состоянии сына после индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022, где он занял четвёртое место.

«Сын сделает выводы. Мне кажется, что промах последним выстрелом чисто психологический. Человек должен понимать, что он сделал и как. Макс всё понимает. Он сказал, что гонка прошла, что её надо выбросить из головы. Он психологически отходит, пожелали ему удачи. Главное, чтобы не заболел! Да, медаль светила, но через это все должны пройти. Макс очень устойчивый психологически парень. Говорил с ним, сказал ему, что всё сложится, что он готов, что он всё может доказать», — сказал Цветков-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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