Максим Цветков опубликовал пост после упущенной победы на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Максим Цветков опубликовал пост в своём «инстаграме» после упущенной победы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он был лучшим по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах последним выстрелом и в итоге стал четвёртым. Без этого промаха Максим выиграл бы золото.

«Спасибо всем. Никогда не опускать руки и верить в лучшее», — написал Цветков.

Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).

4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1).

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