Евгения Медведева обратилась к Максиму Цветкову, который упустил золото Олимпиады

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к биатлонисту Максиму Цветкову, который упустил золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Держись», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Цветков лидировал по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах последним выстрелом и в итоге стал четвёртым. Если бы Максим закрыл все мишени, а в результатах стрельбы соперников ничего бы не изменилось, то Цветков выиграл бы золото. Победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон Майе.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.