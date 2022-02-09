Евгения Медведева обратилась к Максиму Цветкову, который упустил золото Олимпиады
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Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к биатлонисту Максиму Цветкову, который упустил золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.
«Держись», — написала Медведева в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
Цветков лидировал по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах последним выстрелом и в итоге стал четвёртым. Если бы Максим закрыл все мишени, а в результатах стрельбы соперников ничего бы не изменилось, то Цветков выиграл бы золото. Победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон Майе.
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