Резцова — о 4-м месте Непряевой: не везёт нам на ОИ! Сначала Цветков, теперь Наташа
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результаты гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место.
«Не везёт нам на этой Олимпиаде! Чуть-чуть везде не хватает. Сначала Цветков выстрел махнёт золотой, теперь Наташа Непряева 0,1 секунды проиграет. Очень обидно. Постоянно рядом, а не прорывает нас. Но ещё прорвёт. Дисциплин много», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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