В МОК оценили угрозы в адрес британского журналиста, спросившего Камилу Валиеву о допинге

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал угрозы в адрес британского журналиста, который задал российской фигуристке Камиле Валиевой вопрос о допинге. Вчера, 11 февраля, подтвердилась информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки.
Британский журналист в микст-зоне прокричал в адрес Валиевой: «Ты чистая? Ты принимала допинг?» Камила не ответила и прошла мимо, закрыв лицо капюшоном.
Адамс ответил, что «вспыльчивость немного чревата», так как дело касается 15-летней и подчеркнул, что «угрозы и насилие» в данной ситуации неприемлемы, передаёт журналист Шон Ингл в своём «твиттере».
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