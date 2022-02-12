«Всё это проделки конкурентов». Быстров выступил в защиту Камилы Валиевой

Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров высказался о ситуации с выявленным положительным допинг-тестом 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, принимающей участие на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Впечатления от Олимпиады? Пока болею, смотрю целыми днями. Наслаждаюсь зрелищем, Олимпиада проходит под моим полным контролем (улыбается. — Прим. «Чемпионата»). Мне всё нравится, особенно когда наши спортсмены берут медали, или как минимум навязывают конкуренцию.

Разочарования? То, что опять начинаются какие-то нелепые сказки про допинг. Люди даже не могут спокойно порадоваться за выдающихся спортсменов нашей страны, хотя мы, например, абсолютно спокойно относимся к зарубежным конкурентам. Камила Валиева – лидер мирового фигурного катания, не важно, что ей прописывают врачи и что она принимает. Она уникальна!

Прикопаться же можно к любому человеку: съел, например, яблоко с пестицидами – и всё, ты нечистый спортсмен. Олимпиада – не шарашкина контора, здесь всех проверяют и до, и после, но нет, всплывают какие-то истории трехмесячной давности. Были бы сомнения, спортсменку не допустили бы до игр, а раз допустили, то нельзя во время соревнований устраивать политические игрища. Олимпиада – спорт, но не политика, сидите в кабинетах и копайтесь в своих пробах!

Сможет ли Камила после всего этого завоевать золото в личных соревнованиях? Да. Повторюсь, всё это проделки конкурентов и тех, кто не может опередить её на льду. Подковерные игры всегда были, есть и будут, у нас уже отобрали и флаг, и гимн, так что российские спортсмены готовы ко всему», — приводит слова Быстрова Bobsoccer.

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