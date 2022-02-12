Камила Валиева с улыбкой прошла через микст-зону, журналисты встретили её аплодисментами

Российская фигуристка Камила Валиева с улыбкой прошла через микст-зону после тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку сопровождали глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов и старший тренер сборной России Валерий Артюхов.

Журналисты отреагировали на появление Камилы аплодисментами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения пока не состоялась. Вчера, 11 февраля, была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Её участие в личном турнире зависит от решения Спортивного арбитражного суда.





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