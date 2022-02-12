Объявлен состав сборной Норвегии по лыжам на мужскую эстафету в рамках Олимпийских игр

Определился состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на эстафету, которая пройдёт на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Норвежскую команду представят Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Мужская эстафета стартует завтра, 13 февраля, в 10:00 по московскому времени.

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе также назвала состав мужской команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. В ней примут участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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