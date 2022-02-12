«Прости, Петтер». Вероника Степанова обратилась к Нортугу после победы на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону, норвежцу Петтеру Нортугу после завоевания золотой медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Ох, забыла уроки Петтера Нортуга, как вести себя на финише! Придётся теперь ещё раз финишировать первой!» — написала Степанова в своём «инстаграме» по-русски.

По-английски Вероника добавила: «Прости, Петтер. Я забыла твои уроки того, как надо стильно финишировать. В следующий раз справлюсь лучше».

В составе сборной России золото в эстафете также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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