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Норвежцы сократили отставание от России перед решающим этапом эстафеты на ОИ-2022

Норвежцы сократили отставание от России перед решающим этапом эстафеты на ОИ-2022
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Сборная России по лыжным гонкам лидирует после третьего этапа эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Третью часть дистанции преодолел свободным стилем Денис Спицов. Финишёром сборной России станет Сергей Устюгов.

Спицов стартовал на своём этапе, имея почти минутное преимущество.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины. III этап.

1. Россия — 1:27.09,3
2. Норвегия — отставание +44,9 секунды
3. Швеция +45,4.

На Олимпиаде в Пекине Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км
13 февраля 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Россия
1:54:50.7
2
Норвегия
+1:07.2
3
Франция
+1:16.4
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