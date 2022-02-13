Норвежцы сократили отставание от России перед решающим этапом эстафеты на ОИ-2022

Сборная России по лыжным гонкам лидирует после третьего этапа эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Третью часть дистанции преодолел свободным стилем Денис Спицов. Финишёром сборной России станет Сергей Устюгов.

Спицов стартовал на своём этапе, имея почти минутное преимущество.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины. III этап.

1. Россия — 1:27.09,3

2. Норвегия — отставание +44,9 секунды

3. Швеция +45,4.

На Олимпиаде в Пекине Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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