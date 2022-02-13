Крянин: российские лыжники доказали — они настоящие олимпийские чемпионы

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Команда смогла реализовать все этапы: сделали преимущество и уже в комфортных условиях Сергей Устюгов довёл её до логического завершения. Все — красавцы! Наши лыжники доказали, что они настоящие олимпийские чемпионы.

Думаю, Алексей Червоткин сделал ключевое — отрыв. При такой погоде отрыв должен быть хотя бы 20-30 секунд — это позволяет не получать особого преимущества при снегопаде. Алексей свою задачу выполнил, дальше ребята просто довели до конца.

Все надеялись на медали, все хотели бороться. Но наши на данный момент лучшие. Так что будем надеяться, что эта их, так скажем, эйфория продлится не один год, и мы будем бороться только за первые места», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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