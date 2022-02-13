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Елена Вяльбе: часто бывает, что чем сложнее погода, тем российским лыжникам лучше

Елена Вяльбе: часто бывает, что чем сложнее погода, тем российским лыжникам лучше
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу подопечных в мужской эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Норвежцы завоевали серебро, французы – бронзу.

«Чем сложнее погода, тем чаще бывает так, что у нас всё складывается лучше. Конечно, ребятам было очень тяжело. Рада за команду. Каждый из них заслуживает этого. Но Олимпиада не закончилась. Мы ещё поборемся здесь. Волновалась конечно. Но уже где-то на втором этапе подумала, что всё будет хорошо», — приводит слова Вяльбе Олимпийский комитет России (ОКР).

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