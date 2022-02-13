Российские лыжники проводят самую успешную Олимпиаду с 1998 года
Поделиться
Российские лыжники проводят самую успешную Олимпиаду с 1998 года. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) подопечные Елены Вяльбе уже завоевали 7 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую.
Примечательно, что россияне выиграли обе лыжные эстафеты: и женскую, и мужскую. Третье золото принёс Александр Большунов, выиграв скиатлон.
В 1998 году в копилке российских лыжников по итогам Игр было 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
14:00
-
13:59
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:48
-
13:47
-
13:46
-
13:42
-
13:41
-
13:41
-
13:35
-
13:35
-
13:32
-
13:31
-
13:31
-
13:31
-
13:28
-
13:26
-
13:25
-
13:23
-
13:22
-
13:19
-
13:14
-
13:14
-
13:14
-
13:10
-
13:09
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:59
Партнерский контент