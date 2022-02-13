Российские лыжники проводят самую успешную Олимпиаду с 1998 года

Российские лыжники проводят самую успешную Олимпиаду с 1998 года. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) подопечные Елены Вяльбе уже завоевали 7 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую.

Примечательно, что россияне выиграли обе лыжные эстафеты: и женскую, и мужскую. Третье золото принёс Александр Большунов, выиграв скиатлон.

В 1998 году в копилке российских лыжников по итогам Игр было 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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