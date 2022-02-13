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Вяльбе ликует перед золотым финишем Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде. Видео

Вяльбе ликует перед золотым финишем Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде. Видео
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В официальном твиттер-аккаунте Олимпийского комитета России появилось видео, как президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе радуется победе сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Видео можно посмотреть в Официальном аккаунте Олимпийского комитета России.

Вяльбе победно вскидывала руки и ликовала, празднуя золотой финиш Сергея Устюгова.

Напомним, мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.

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