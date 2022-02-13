Стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в масс-старте на ОИ

Определились кандидатуры среди российских биатлонисток для участия в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина представят национальную команду в гонке. Она состоится 19 февраля в 12:00 мск.

Напомним, в масс-старт на Олимпийских играх можно квалифицироваться по трём квотам. Первая – медалисты олимпийских личных гонок. Вторая — биатлонисты, которые входят в топ-15 общего зачёта Кубка мира, но на Олимпийских играх не завоевали медалей.

В третью квоту входят те, кто набрал больше всего очков в первых трёх личных гонках нынешней Олимпиады.

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