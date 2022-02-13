Денис Спицов: понимал, что нам нельзя быть хуже девчонок
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Российский лыжник Денис Спицов признался, что мужскую команду мотивировала победа женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Сегодня, 13 февраля, золото выиграла и мужская команда — Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
«Ещё когда девчонки задали такую высокую планку, я понимал, что нам нельзя быть хуже них. Спасибо всем, кто причастен к этой победе. Мы всех вас любим. В преддверии 14 февраля хочу поздравить свою любимую жену Ксюшу с этим прекрасным светлым праздником, мою бабушку Валентину Николаевну. Ну и всех россиян», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
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