«Спасибо, Маркус». Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост в «Инстаграме»

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост, обратившись к тренеру Маркусу Крамеру. Вчера, 12 февраля, женская сборная России со Ступак в составе выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Сегодня эстафету выиграла и мужская российская команда.

«Как много смысла в одном фото…. Сколько сил и энергии отдают наши тренеры… Спасибо, Маркус! Ну как вы? Выходные выдались просто очень эмоциональными для нашей команды. Вчера слёзы от счастья за нас, а сегодня за наших парней. Просто нет слов», — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак.

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