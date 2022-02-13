«Спасибо, Маркус». Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост в «Инстаграме»
Поделиться
Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост, обратившись к тренеру Маркусу Крамеру. Вчера, 12 февраля, женская сборная России со Ступак в составе выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Сегодня эстафету выиграла и мужская российская команда.
«Как много смысла в одном фото…. Сколько сил и энергии отдают наши тренеры… Спасибо, Маркус! Ну как вы? Выходные выдались просто очень эмоциональными для нашей команды. Вчера слёзы от счастья за нас, а сегодня за наших парней. Просто нет слов», — написала Ступак.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
15:34
-
15:34
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:28
Партнерский контент