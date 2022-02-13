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Российские конькобежцы пробились в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования

Российские конькобежцы пробились в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования
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Сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова пробилась в полуфинал командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Россияне показали третий результат среди четвертьфиналистов (3.38,67), соперниками сборной была команда из Китая. Российская тройка уступила 1,2 секунды Норвегии и США.

Соперником сборной России по полуфиналу станет команда США. Заезд этой стадии соревнований пройдёт 15 февраля в 09:52 мск. В параллельном полуфинале сразятся норвежские и нидерландские конькобежцы.

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Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
13 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
3:37.47
2
США
+0.04
3
Россия
+1.20
Александр Румянцев, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Румянцев, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Руслан Захаров, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Руслан Захаров, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Даниил Алдошкин, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Даниил Алдошкин, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Трофимов, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Трофимов, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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