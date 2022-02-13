Российские конькобежцы пробились в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования

Сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова пробилась в полуфинал командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Россияне показали третий результат среди четвертьфиналистов (3.38,67), соперниками сборной была команда из Китая. Российская тройка уступила 1,2 секунды Норвегии и США.

Соперником сборной России по полуфиналу станет команда США. Заезд этой стадии соревнований пройдёт 15 февраля в 09:52 мск. В параллельном полуфинале сразятся норвежские и нидерландские конькобежцы.

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