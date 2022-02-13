Российские конькобежцы пробились в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования
Поделиться
Сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова пробилась в полуфинал командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Россияне показали третий результат среди четвертьфиналистов (3.38,67), соперниками сборной была команда из Китая. Российская тройка уступила 1,2 секунды Норвегии и США.
Соперником сборной России по полуфиналу станет команда США. Заезд этой стадии соревнований пройдёт 15 февраля в 09:52 мск. В параллельном полуфинале сразятся норвежские и нидерландские конькобежцы.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
13 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
3:37.47
2
США
+0.04
3
Россия
+1.20
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
17:01
-
16:57
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:34
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
15:00
Партнерский контент