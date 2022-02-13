Спицов: было не очень приятно, когда говорили, что побежит Большунов и команда

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Помимо него, в состав команды входили Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.



«Было не очень приятно смотреть предстартовое интервью, когда говорили: «Побежит Большунов и команда». Сегодня мы были единой командой, и думаю, что каждый заслуживает особого внимания, — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Российские лыжники впервые с 1980 года завоевали золотые медали в эстафете на Олимпийских играх. Примечательно, что днём ранее эстафету выиграла и женская сборная России.

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