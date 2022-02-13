Денис Спицов: счастлив, что золотая медаль всё-таки дошла и до меня

Российский лыжник Денис Спицов рассказал об эмоциях от завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спицов в составе сборной выиграл эстафету.
«Я переживал, когда девчонки вчера стали олимпийскими чемпионками. Счастлив, что золотая медаль всё-таки дошла и до меня. Безумно тяжёлые четыре года, которые прошли не без проблем и не без травм. Но думаю, что мало спортсменов, у которых идеальная карьера, идущая только вверх. Всегда бывают падения, и в этом есть жизнь, в этом есть спорт. И это кайф. Спасибо всей стране, что поддерживаете и болеете. Вы супер, ребята», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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