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Американский журналист: читатель нам написал, что Клебо должен быть изгнан с Олимпиады

Американский журналист: читатель нам написал, что Клебо должен быть изгнан с Олимпиады
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Американский журналист Натаниэль Херц поделился мнением о реакции норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на второе место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Первое место заняли россияне.

«На пресс-конференции норвежцы были всё так же удручены, как и после финиша. Как будто реально кто-то умер. Я понимаю, что были очень высокие ожидания, которые они не оправдали. Но серебряная медаль — это всё равно большое достижение. Один из наших читателей даже написал нам, что Клебо должен быть изгнан с Олимпиады за пропуск фотосессии после финиша. Это так по-норвежски — устраивать траур по серебряным медалям в лыжных гонках», — сказал Херц в эфире подкаста FasterSkier.

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