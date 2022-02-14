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Клебо: сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это

Клебо: сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результат эстафетной гонки, где золото завоевала сборная России. Национальная команда Норвегии финишировала на втором месте.

«Разочарован. Я думаю, что это больше связано с ожиданием всех, кто смотрит телевизор и ждёт, что вы выиграете это золото. Сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это. Просто так оно и есть. Мы даже не были близки к золоту. Это так просто. Мы завоевали серебро и должны быть довольны этим», — приводит слова Клебо NRK.

В состав российской сборной входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

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