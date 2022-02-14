Клебо: сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результат эстафетной гонки, где золото завоевала сборная России. Национальная команда Норвегии финишировала на втором месте.
«Разочарован. Я думаю, что это больше связано с ожиданием всех, кто смотрит телевизор и ждёт, что вы выиграете это золото. Сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это. Просто так оно и есть. Мы даже не были близки к золоту. Это так просто. Мы завоевали серебро и должны быть довольны этим», — приводит слова Клебо NRK.
В состав российской сборной входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
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