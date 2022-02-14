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Комментатор Eurosport: норвежцы даже не удосужились поднять лыжи, их раздавили

Комментатор Eurosport: норвежцы даже не удосужились поднять лыжи, их раздавили
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Комментатор Eurosport раскритиковал поведение норвежских лыжников во время традиционной фотосессии призёров после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Норвежцы даже не удосужились поднять один раз лыжи для традиционной фотосессии призёров. Их сегодня раздавили. Они поздравляют россиян, но знают, что приезжали сюда за золотом. Они понимают, что все норвежцы, смотревшие эстафету, ждали от них победы», — приводит слова комментатора Dagbladet.

Напомним, мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.

В состав российской сборной входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

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