Илья Ковальчук — о решении по Валиевой: славу богу, ничего серьёзного нет. Удачи ей

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда не отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в Олимпиаде в Пекине.

«Славу богу, значит ничего серьёзного нет. Значит, МОК ни в чём не обвиняет Россию. Хочу пожелать ей удачи, она феноменальная спортсменка. Уверен, что ни о каком допинге в 15 лет речи не может идти. Это смешно. Удачи нашим фигуристам, дай бог, чтобы командное золото, которое они выиграли, им вручили.

В деревне общаемся, пересекаемся с фигуристами. Видно, что Камила переживает, ребёнок ведь совсем. У меня дочки 16 лет. Я прекрасно понимаю, она волнуется. Самое главное, чтобы это её не сбило с настроя и она завоевала ещё одно золото», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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