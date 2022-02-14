Журналист Херц: весело дискутировать с Большуновым о допинге, но я в Пекине не для этого

Американский журналист Натаниэль Херц, который на Олимпийских играх 2022 года в Пекине задал вопрос о допинге российскому лыжнику Александру Большунову, заявил, что на самом деле поехал на Игры вовсе не для этого.

«Находиться на Олимпиаде и видеть своими глазами происходящее здесь, видеть такие гонки, как недавняя женская эстафета, эту энергию и напряжение, — это потрясающе. Женская эстафета — это именно то, ради чего ты приезжаешь на Олимпийские игры. Да, весело подискутировать с Большуновым о допинге. Я даже не должен об этом говорить — это не то, чем я здесь занимаюсь. Я профессионально делаю своё дело. Но то, что мы увидели в женской эстафете, — это спорт в его лучшем проявлении», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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