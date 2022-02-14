Тарасова поделилась ожиданиями от короткой программы девушек на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от старта личных соревнований фигуристок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россию представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Девчонки готовились к Олимпиаде. Каждая из них хочет показать себя и исполнить свою мечту! Жду ли я, что они откатают чисто? Я ни в чём не уверена, но очень сильно им этого желаю и хочу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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