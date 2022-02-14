Энберт: Валиева почувствует поддержку всей России — это ей немножечко поможет

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился ожиданиями от выступлений российских фигуристок в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Ожидаю увидеть прекрасные прокаты от наших девочек. Камиле, конечно, будет сложнее всех, потому что на неё было оказано колоссальное давление. Даже сложно представить, насколько оно было сильное… Но она почувствует поддержку команды и всей России — это ей немножечко поможет. И мы увидим настроенную Камилу, готовую бороться и побеждать.

Все три наши девочки — претендентки на самые высокие места. Завтра хочется увидеть честную борьбу прекрасных спортсменок. Все девочки разные, при этом каждая выполняет сложнейшие элементы», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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