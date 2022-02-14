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Бестемьянова надеется на российский пьедестал по итогам короткой программы девушек на ОИ

Бестемьянова надеется на российский пьедестал по итогам короткой программы девушек на ОИ
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Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила надежду, что российские фигуристки успешно выступят в короткой программе одиночных соревнований на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Очень надеюсь, что после короткой программы весь пьедестал будет наш — российский! Вся эта ситуация может сказаться только на выступлении Валиевой. Как быть Камиле? Ей нужно просто делать своё дело. Завтра должен быть абсолютно спокойный и рабочий прокат», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

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