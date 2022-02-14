Разбор танцев на льду на Олимпиаде: «Ход коньком» в прямом эфире!

Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прямо сейчас в прямом эфире подкаста «Ход коньком» подводят итоги соревнований танцевальных дуэтов на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото. Серебро завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Ведущие уже разбирают выступление российских спортсменов в танцах на льду на Олимпиаде-2022, скандал вокруг Камиллы Валиевой и другие олимпийские новости из мира фигурного катания.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.

3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02…

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07…

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.