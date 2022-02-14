Фото: реакция Валиевой на решение CAS о её допуске к соревнованиям

Российская спортсменка Камила Валиева эмоционально отреагировала на сообщение о её допуске к одиночным соревнованиям фигуристок на зимней Олимпиаде в Пекине.

15-летняя фигуристка дала себе минуту на радость и слёзы, но затем продолжила тренировку.

Ранее сегодня, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Напомним, что короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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