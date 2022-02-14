Фото: реакция Валиевой на решение CAS о её допуске к соревнованиям

Российская спортсменка Камила Валиева эмоционально отреагировала на сообщение о её допуске к одиночным соревнованиям фигуристок на зимней Олимпиаде в Пекине.
15-летняя фигуристка дала себе минуту на радость и слёзы, но затем продолжила тренировку.
Ранее сегодня, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Напомним, что короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 14 февраля 2022
-
18:55
-
18:53
-
18:47
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:24
-
18:23
-
18:15
-
18:11
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:47
-
17:45
-
17:42
-
17:19
-
17:14
-
17:04
-
16:48
-
16:43
-
16:33
-
16:27
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
16:11
-
16:08
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:52