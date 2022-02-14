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Гербольдт: давление идёт не только на Валиеву — на всех наших девочек смотрят с презрением

Гербольдт: давление идёт не только на Валиеву — на всех наших девочек смотрят с презрением
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, поделилась ожиданиями от старта одиночных соревнований у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Надеюсь, буря разговоров вокруг наших девушек никак не помешает им собраться и доказать, что они лучшие и наиболее достойные. Ничто не сломит русскую женщину или девушку! Верю, что весь пьедестал по итогам короткой программы будет нашим. Но абсолютно всем будет реально сложно психологически. Так как сейчас оказывается реальное давление не только на Камилу, но и на всю сборную России — на всех смотрят с презрением», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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