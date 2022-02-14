Роднина рассказала, чего ждёт от короткой программы девушек на Олимпиаде
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступлений российских фигуристок в короткой программе на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Мы все ждём от наших девчонок хорошего катания, классных результатов.
Смогут ли они справиться с давлением из-за ситуации с Камилой? Просто так люди на Олимпиаду не попадают. Не просто так спортсмены бьются за медали. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
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