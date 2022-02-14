Фигурное катание, Олимпиада-2022: расписание выступлений российских спортсменок
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Завтра, 15 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 стартуют личные соревнования фигуристок. Женщины представят короткую программу. Старт турнира запланирован на 13:00 мск. Прямую трансляцию соревнований покажет Первый канал.
Россию на Олимпиаде представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Все россиянки попали в пятую разминку.
26. Камила Валиева (Россия) – выйдет на лёд в 16:52.
29. Александра Трусова (Россия) – выйдет на лёд в 17:05.
30. Анна Щербакова (Россия) – выйдет на лёд в 17:12.
Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.
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