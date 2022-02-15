Турышев — об эстафете: Наташа тащила, у Тани не работали лыжи, Вероника — хладнокровна

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поведал, как провели свои этапы эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Наташа сразу пошла вперёд, хотя тренеры подсказывали ей, чтобы она пропустила вперёд немку Катарину Хённиг, тоже прекрасную классистку. А она тащила её весь этап. Возможно, Непряева побоялась выпустить соперницу вперёд, чтобы самой задавать темп и держать отрыв от сборных Швеции и Норвегии. Возможно, думала, что она в любом случае за счёт лучших спринтерских качеств опередит немку. Но Катарина отсиделась за спиной Наташи, сохранила чуть больше сил и выиграла на финише четыре секунды.

Этот отрыв Таня Сорина ликвидировала мгновенно, догнав Викторию Карл. Маркус Крамер сказал, что Карл не в очень хорошей форме, Таня с ней быстро справится. Так и было некоторое время с начала этапа, но именно в этот день у Сориной почему-то не сработали лыжи. Возможно, именно её марка лыж не работала именно так, как мы ждали. Но Таня, проигрывая на спусках, героически дотерпела свой этап, не проиграв практически ничего.

Вероника Степанова свой этап провела хладнокровно. Она же начала гонку спокойно, и это было абсолютно правильное решение. Шведки и финки, увидев, что Степанова отстаёт от немки, рванули вперёд, чтобы нас достать, ну и «накушались». А Вероника вработалась, постепенно достала соперницу и ушла. Она показала очень красивый финиш. Такой победы у нас давно не было!», — написал Турышев в своём блоге.

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