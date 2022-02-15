Видеообзор мужской эстафеты на ОИ, в которой Россия лишилась золота на последней стрельбе

Сегодня, 15 февраля, в Пекине (Китай) завершилась мужская биатлонная эстафета. Российская команда имела минутное преимущество перед ближайшими конкурентами на последнем огневом рубеже, но Эдуард Латыпов не сумел совладать со стойкой и ушёл на два штрафных круга. Россияне остались с бронзовыми наградами.
Золото эстафеты досталось норвежцам, французы завоевали серебро.
Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.
За российскую команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Халили, Логинов, Цветков, Латыпов (эстафета).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 15 февраля 2022
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:36
-
20:31
-
20:24
-
20:18
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:26
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00