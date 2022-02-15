Видеообзор мужской эстафеты на ОИ, в которой Россия лишилась золота на последней стрельбе

Сегодня, 15 февраля, в Пекине (Китай) завершилась мужская биатлонная эстафета. Российская команда имела минутное преимущество перед ближайшими конкурентами на последнем огневом рубеже, но Эдуард Латыпов не сумел совладать со стойкой и ушёл на два штрафных круга. Россияне остались с бронзовыми наградами.

Золото эстафеты досталось норвежцам, французы завоевали серебро.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

За российскую команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Халили, Логинов, Цветков, Латыпов (эстафета).

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