Наталья Непряева: повезло мне с напарницей — и бежит быстро, и танцует

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый завоеванию бронзовой медали в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева выступила в тандеме с Юлией Ступак.

«Повезло мне с напарницей — и бежит быстро, и танцует», — подписала совместное со Ступак фото Непряева.

Публикация доступна в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Бронза в командном спринте стала для Непряевой третьей медалью на текущих Играх. Ранее Наталья взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85.

2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17.

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71.

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