Наталья Непряева: повезло мне с напарницей — и бежит быстро, и танцует

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый завоеванию бронзовой медали в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева выступила в тандеме с Юлией Ступак.
«Повезло мне с напарницей — и бежит быстро, и танцует», — подписала совместное со Ступак фото Непряева.
Публикация доступна в «инстаграме» Натальи Непряевой.
Бронза в командном спринте стала для Непряевой третьей медалью на текущих Играх. Ранее Наталья взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85.
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17.
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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