Степанова рассказала о полёте Пекин-Москва в стихах

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова разместила в своём «инстаграме» пост из самолёта, в котором читает стихи собственного сочинения. Золотая медалистка в командной эстафете 4х5 км описала полёт Пекин-Москва:



«… Самолёт Пекин-Москва

Сижу я в экономе.

Я не жалуюсь, друзья

Все у меня в норме.



С удовольствием летаю

Этим классом дружным

Бизнес-класс сегодня мне

Не больно то и нужен!



Атмосфера здесь, друзья,

Но расстояние держим!

Пилот пришёл поздравить нас,

А мы сидим с надеждой,

Что скоро мы увидим вновь знакомые места

И скоро, скоро попадём в любимые объятия...»

Степанова поблагодарила «Аэрофлот» за то, что доставили домой.



В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.

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