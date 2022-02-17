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Степанова рассказала о полёте Пекин-Москва в стихах

Степанова рассказала о полёте Пекин-Москва в стихах
Вероника Степанова
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Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова разместила в своём «инстаграме» пост из самолёта, в котором читает стихи собственного сочинения. Золотая медалистка в командной эстафете 4х5 км описала полёт Пекин-Москва:

«… Самолёт Пекин-Москва
Сижу я в экономе.
Я не жалуюсь, друзья
Все у меня в норме.

С удовольствием летаю
Этим классом дружным
Бизнес-класс сегодня мне
Не больно то и нужен!

Атмосфера здесь, друзья,
Но расстояние держим!
Пилот пришёл поздравить нас,
А мы сидим с надеждой,
Что скоро мы увидим вновь знакомые места
И скоро, скоро попадём в любимые объятия...»

Степанова поблагодарила «Аэрофлот» за то, что доставили домой.

В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.

Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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