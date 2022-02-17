Степанова рассказала о полёте Пекин-Москва в стихах

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова разместила в своём «инстаграме» пост из самолёта, в котором читает стихи собственного сочинения. Золотая медалистка в командной эстафете 4х5 км описала полёт Пекин-Москва:
«… Самолёт Пекин-Москва
Сижу я в экономе.
Я не жалуюсь, друзья
Все у меня в норме.
С удовольствием летаю
Этим классом дружным
Бизнес-класс сегодня мне
Не больно то и нужен!
Атмосфера здесь, друзья,
Но расстояние держим!
Пилот пришёл поздравить нас,
А мы сидим с надеждой,
Что скоро мы увидим вновь знакомые места
И скоро, скоро попадём в любимые объятия...»
Степанова поблагодарила «Аэрофлот» за то, что доставили домой.
В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 17 февраля 2022
-
09:00
-
08:52
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
08:19
-
08:16
-
08:09
-
08:04
-
08:02
-
08:00
-
08:00
-
08:00
-
07:55
-
07:46
-
07:46
-
07:42
-
07:42
-
07:26
-
07:18
-
07:11
-
07:00
-
07:00
-
07:00
-
07:00
-
06:51
-
06:40
-
06:32
-
06:30
-
06:27
-
06:07
-
05:52
-
05:00
-
04:49