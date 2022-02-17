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Губерниев: золото Щербаковой — радость со слезами на глазах. Валиева всё-таки надломилась

Губерниев: золото Щербаковой — радость со слезами на глазах. Валиева всё-таки надломилась
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты произвольной программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я радуюсь победе! Но эта спортивная радость со слезами на глазах. Щербакова невероятная, фантастическая Трусова. Валиева всё-таки надломилась. Надо засучить рукава и сделать всё, чтобы сохранить золото в командном соревновании. Это дело и честь нации! Нужно сделать всё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Камила Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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