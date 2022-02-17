Губерниев — о Трусовой: душевных сил! Фигурное катание превращается в клубок противоречий
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции российской фигуристки Александры Трусовой на серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Девчонкам не позавидуешь. Чудовищное испытание. Я понимаю Сашу! Поставить мировой рекорд из пяти четверных и остаться второй. Но это субъективный вид спорта. Судьями принимаются вот такие решения.
Саше не хватило запаса в короткой программе. Желаю ей душевных сил. Фигурное катание превращается в клубок противоречий. Очень важно обеспечить той же Камиле эти четыре года. Трусову можно понять. Но она серебряный призёр Игр — это звучит гордо! Очень за неё переживаю и напишу ей слова поддержки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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