«К чёрту Тутберидзе!» Андронов выступил за поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Комментатор Алексей Андронов после итогов соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине (Китай) выступил за поднятие возрастного ценза.

«Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет.

Просто представьте себе, какое это испытание для психики РЕБЁНКА, как вы их все называете!

К чёрту инкубатор! К чёрту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться ЖЕНЩИНЫ!» — написал Андронов у себя в телеграм-канале.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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