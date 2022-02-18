Тарасова отреагировала на итоги короткой программы пар на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты произвольной программы среди спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лидируют китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Далее располагаются российские дуэты Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.



«Наши вторые, третьи и четвёртые. Это прекрасно! Конечно, китайцы первые, но борьба будет. Все шансы есть у наших. Все хорошо откатались! Никого не хочу выделять, потому что все три пары молодцы», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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