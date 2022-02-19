Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли в лидеры на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат они получили 141,91 балла. Этого результата хватило паре, чтобы выйти в лидеры.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.

2. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.

3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

Далее выступят три пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).

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