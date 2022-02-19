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Губерниев — о рекорде РФ по медалям на ОИ: не хватает золота! Взяли его только в 2 видах

Губерниев — о рекорде РФ по медалям на ОИ: не хватает золота! Взяли его только в 2 видах
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах россиян на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сборная России установила собственный рекорд по количеству медалей, завоёванных на одной Олимпиаде. Россияне выиграли 31 медаль.

«Не хватает золота! Количество медалей я такого и ожидал. В душе я думал, что будет 10 золотых. 31 медаль говорит о том, что мы на правильном пути.

У нас новое поколение спортсменов. Но я надеялся на лучшее. Тем более знаем, где мы потеряли это золото. В том же биатлоне. Недобрали в коньках, шорт-треке. Мягко говоря, золотишка не хватает, мы всё золото взяли только в двух видах. Хочется большего», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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