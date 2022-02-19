Губерниев — о рекорде РФ по медалям на ОИ: не хватает золота! Взяли его только в 2 видах

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах россиян на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сборная России установила собственный рекорд по количеству медалей, завоёванных на одной Олимпиаде. Россияне выиграли 31 медаль.
«Не хватает золота! Количество медалей я такого и ожидал. В душе я думал, что будет 10 золотых. 31 медаль говорит о том, что мы на правильном пути.
У нас новое поколение спортсменов. Но я надеялся на лучшее. Тем более знаем, где мы потеряли это золото. В том же биатлоне. Недобрали в коньках, шорт-треке. Мягко говоря, золотишка не хватает, мы всё золото взяли только в двух видах. Хочется большего», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 19 февраля 2022
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
18:11
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:20