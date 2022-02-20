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Кертту Нисканен: была четвёртой столько раз, что не собиралась это повторять

Кертту Нисканен: была четвёртой столько раз, что не собиралась это повторять
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Финская лыжница Кертту Нисканен оценила своё выступление в заключительной гонке Олимпийских игр – 2022 – марафоне на 30 км, где она стала бронзовым призёром.

На Играх в Пекине Нисканен также завоевала серебро в классической разделке. В скиатлоне, женской эстафетной гонке и командном спринте Кертту финишировала четвёртой. В коньковом марафоне Нисканен выиграла борьбу за бронзу у шведки Йонны Сундлинг, опередив её на 2,1 сек. От победительницы норвежки Терезе Йохауг финка отстала на 2.33,3.

«Говорила себе, что финишировала четвёртой столько раз, что, чёрт возьми, не собираюсь снова это повторять.
В ходе гонки условия были не так уж и плохи. Гораздо хуже, на самом деле, когда мы стоим здесь и даём интервью журналистам», — сказала Нисканен после гонки.

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