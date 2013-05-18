Победа Исинбаевой с ложкой дёгтя

18 мая в Шанхае состоялся второй этап «Бриллиантовой лиги». Честно говоря, в предыдущие розыгрыши «Бриллиантовой лиги» данный этап в некоторых дисциплинах собирал один из самых слабых составов, но в этот раз организаторы сумели обойтись без прорех, и в каждой дисциплине имелись свои звёзды. Для российской публики наибольший интерес представляли соревнования в прыжках с шестом, где сезон открывала Елена Исинбаева.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Женщины.

Прыжки с шестом. Китай, Шанхай



1. Елена Исинбаева (Россия) — 4,70 м.



2. Мэри Саксер (США) — 4,60.



3. Силке Шпигельбург (Германия) — 4,55.



100 м.



1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,93.



2. Блессинг Окагбаре (Нигерия) — 11,00.



3. Кармелита Джетер (США) — 11,08.



Мужчины. Прыжки в длину



1. Ли Цзинчже (Китай) — 8,34.



2. Александр Меньков (Россия) — 8,31.



3. Грег Рутерфорд (Великобритания) — 8,08.



Метание копья



1. Теро Питкамяки (Финляндия) — 87,60.



2. Витеслав Весселы (Чехия) — 86,67.



3. Дмитрий Тарабин (Россия) — 85,36.



110 м/б.



1. Джейсон Ричардсон (США) — 13,23.



2. Райан Уилсон (США) — 13,25.



3. Си Венцзюнь (Китай) — 13,28…



6. Сергей Шубенков (Россия) — 13,52.

Россиянка обычно предпочитала не начинать сезон рано. Елена запросто могла провести первый старт в середине июня. Однако последние неудачи на крупных стартах заставили её пересмотреть подготовку. Для Исинбаевой данный сезон может стать определяющим. По крайней мере, сама спортсменка считает, что от её выступления на чемпионате мира в Москве во многом будет зависеть продолжение карьеры. «Я не раскрою всех секретов, но могу сказать, что нахожусь сейчас в лучшей форме за всю свою карьеру. Что касается завершения карьеры, то это будет очень сложное решение. Я пока не могу сказать, чем планирую заниматься после чемпионата мира в Москве. Это зависит от того, как я там выступлю», — рассказала Елена. Слова о лучшей форме из уст двукратной олимпийской чемпионки звучат солидно, поэтому от неё были повышенные ожидания в Шанхае.

Тем более состав в секторе был не так уж и силён. Из серьёзных конкуренток выступала только Силке Шпигельбург. Исинбаева не стала менять традицию и сразу же заявила стартовую высоту – 4,70. И, как обычно, россиянке пришлось долго ждать своей очереди, ведь в секторе было ещё 10 спортсменок, которые старательно бились между собой. В итоге за лидерство вели сражение Шпигельбург и Мари Саксер. Силке взяла 4,55 с первой попытки, а следующую высоту пропускала. Попытки Саксер на 4,60 были не слишком убедительными. В третьем прыжке она серьёзно задела планку, но та удачно подпрыгнула и осталась на месте. С помощью удачи американка повторила свой личный рекорд. С высотой 4,65 не справилась и Силке, и Мари. Таким образом, когда очередь наконец-то дошла до Исинбаевой, в секторе попытки оставались только у неё. Впрочем, для россиянки это была привычная ситуация. После долгого ожидания у Елены не получилось с первого же прыжка оформить победу. Но уже во второй попытке она уверенно взяла 4,70. После этого уже в ранге победительницы она заказала 4,85, стараясь повторить собственный рекорд соревнования. Первый подход снова оказался неудачным, а во втором Елена во время разбега бросила шест и схватилась за ногу. Затем Исинбаева жестом ясно дала понять, что больше прыгать в этот вечер не собирается. Остаётся только надеяться, что ничего серьёзного с россиянкой не произошло.

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Также сложности со здоровьем возникли у Кармелиты Джетер. Американка уступила в очном сражении Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, кроме того, её обошла и Блессинг Окагбаре. Кармелита начала хромать ещё за 15 метров до финиша, а потом ей понадобилось помощь врачей. Напомним, что именно на этой дорожке Кармелита показала лучший результат в карьере — 10,64. Фрейзер-Прайс в этот день пробежала не так стремительно – 10,93, тем не менее установила лучший результат в сезоне. Да и вообще показывать запредельные результаты было непросто, ведь в начале соревнований прошёл дождь, поэтому спортсмены соревновались на мокрой дорожке. В большинстве случаев это слишком сильно атлетам не мешало.

Возвращаясь к российским атлетам, успех Исинбаевой стал единственной российской победой на втором этапе «Бриллиантовой лиги», однако имелись попадания в призовые тройки. Действующий победитель данной серии соревнований Александр Меньков здорово выступил в Шанхае и даже сумел улучшить свой личный рекорд – 8,31. Россиянин обошёл олимпийского чемпиона Лондона Грега Рутерфорда, олимпийского чемпиона Пекина Ирвинга Саладино, многократного чемпиона мира Дуайта Филлипса, а также ещё двоих сильных прыгунов – Уилла Клэя и Митчелл Уотт. Последние трое провалили данный старт и не попали даже во вторую часть финала. Тем не менее нашёлся один спортсмен, который выступил лучше Менькова. Настоящую сенсацию преподнёс местный прыгун Ли Цзиньчже, который в четвёртой попытке улетел на 8,34. Для местной публики он, безусловно, стал главным героем вечера.

Блестяще себя показал на взрослом уровне молодой копьеметатель Дмитрий Тарабин. С броском на 85,36 он в какой-то момент вышел на второе место, а в итоге стал третьим, но это действительно хороший результат. Вторым был победитель первого этап Витеслав Весселы, а победу одержал финн Теро Питкамяки, показав лучший результат в сезоне – 87,60. Андреас Торкилдсен был в стартовом листе, но ни одной попытки не выполнил.

А вот в прыжках в высоту Сергей Мудров и Александр Шустов за первую тройку побороться не смогли. Третьим стал ещё один выстреливший китаец – Говэй Чжан. А за победу на втором этапе кряду бились Мутаз Баршим и Богдан Бондаренко. В Дохе на домашнем этапе Баршим уступил, но в Шанхае он взял реванш, опередив украинца по попыткам с удачным прыжком на 2,33.

Ещё одно второе место у украинцев заняла Ольга Саладуха. По своим меркам она показала скромный результат – 14,43. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуен – 14,69. А третьей стала 25-летняя россиянка Ирина Гуменюк. Для этого ей хватило попытки на 14,02. В толкании ядра произошла небольшая неожиданность. Местная спортсменка Лицзяо Гун уступила немке, которая обновила личный рекорд в Шанхае – 20,20. А вот в метании диска у мужчин достаточно закономерно победил Пётр Малаховски, отправивший снаряд на 67,34. Олимпийский чемпион Герд Кантер в этот вечер не сумел составить конкуренции поляку.

На дорожке у россиян был только один серьёзный представитель – Сергей Шубенков. Однако первый забег в сезоне получился для него не самым удачным – 13,52 и шестое место. Рекордсмен мира Эриес Мерритт сошёл с дистанции, не став преодолевать даже первый барьер. Американца подвела травма ноги. А быстрейшим в итоге был Джейсон Ричардсон – 13,23.

В беге на круг Кирани Джеймс уверенно превзошёл Лашоуна Мерритта. Более того, гренадец сумел повторить солидный рекорд соревнования Джереми Уорринера – 44,02. На дистанции 200 метров в отсутствие громких имён победил ямаец Уоррен Вейр: всего на три сотых он обошёл Джастина Гэтлина. Всего четыре сотых составило преимущество Асбеля Кипропа над Мекконеном Гебремехдином на финише забега на 1500 метров. Гензебе Дибаба сумела превзойти Мезерет Дефар на дистанции 5000 метров. В мужском стипльчезе девять первых мест заняли кенийцы. Первым в определённой степени неожиданно стал Конселус Кипруто, который сумел обогнать Пола Коеча. И наконец, в забеге на 400 метров с барьерами у женщин фаворитки Калис Спенсер и Лашинда Демус выступили неудачно, а первой с мощным результатом стала Зузана Гейнова – 53,79.

После азиатского турне «Бриллиантовая лига» переезжает в США. Следующий этап пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.